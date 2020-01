Terni, aggressione al parcheggio dell'ospedale. Denunciato dalla polizia un immigrato africano

A Terni un venditore ambulante senegalese di 36 anni è stato denunciato dagli uomini della squadra mobile della Questura per avere aggredito un suo connazionale a cui ha provocato lesioni guaribili in 30 giorni dopo una violenta lite, per futili motivi, scoppiata nei pressi del parcheggio vicino all’ospedale. Una zona dove già in passato si erano registrate liti per la gestione della raccolta delle elemosine da parte dei posteggiatori abusivi. Intanto le ultime attività di monitoraggio, realizzate in 21 posti di controllo, hanno consentito alla polizia di passare al setaccio 142 veicoli e 408 persone mentre si è registrato un calo sostanzioso dei furti in appartamento.