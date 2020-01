Terni, in rianimazione i due uomini rimasti feriti in uno scontro frontale sulla strada Valnerina

Sono ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Maria di Terni, in prognosi riservata, i due uomini rimasti feriti nell’incidente stradale verificatosi nella serata di giovedì 16 gennaio lungo la strada 209 Valnerina, all’altezza dell'abitato di Cervara. Il paziente più giovane, che ha 28 anni, ha riportato un politrauma addominale con fratture, le sue condizioni sono stazionarie e nei prossimi giorni dovrà essere sottoposto a un intervento ortopedico. Sono invece già in via di miglioramento le condizioni del 70enne che, anche se la prognosi riservata non è stata ancora sciolta, potrebbe essere trasferito in un altro reparto entro le prossime ore.