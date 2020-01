Scontro frontale a Terni con due feriti gravi. Incidente sulla strada Valnerina. Coinvolte due auto

A Terni i vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada 209 Valnerina, nei pressi dell'abitato di Cervara, per un grave incidente stradale. Due gli uomini feriti nel violento impatto tra altrettante autovetture. Lo scontro frontale si è verificato nella serata di giovedì 16 gennaio e ha coinvolto una Punto e una Toyota Yaris. I due feriti sono stati trasportati dal 118 in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso. Le cause dell'incidente stradale sono ancora in corso di accertamento.