Droga nascosta in auto e a casa, arrestato per spaccio dai carabinieri a Terni un giovane immigrato africano

A Terni i carabinieri hanno arrestato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga, un giovane togolese di 29 anni, disoccupato e regolare sul territorio nazionale. All'interno dell'auto, condotta dall'immigrato, i militari hanno recuperato 3,80 grammi di hashish. Nell'abitazione del giovane è spuntato un piccolo bazar della droga: all’interno di un armadietto, collocato nelle vicinanze del letto, i militari dell'Arma hanno sequestrato altri 55,82 grammi di hashish e 65,58 grammi di marijuana, suddivisi in vari pezzi, oltre alla somma in contanti di 640 euro e un bilancino elettronico di precisione. Al termine degli accertamenti di rito, il 29enne africano del Togo è stato dichiarato in arresto e condotto neil proprio domicilio, come disposto dall’autorità giudiziaria, rimanendo a disposizione per la celebrazione del processo per direttissima.