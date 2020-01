Umbria Jazz Spring in bilico.

C’è un rebus al momento che ruota attorno all’edizione 2020 di Umbria Jazz nella città dell’acciaio.

L’evento, tornato a Terni dopo anni di assenza, quest’anno di fatto è ancora ‘congelato’. Gli organizzatori perugini, che fanno capo al patron Carlo Pagnotta, ideatore di UJ, sono infatti in ‘stand by’, in attesa di capire le decisioni della Regione Umbria, principale ente sostenitore.

Di fatto ancora oggi non ci sono certezze sulla copertura finanziaria dell’evento. A poco più di due mesi dalla data primaverile ormai standard che vede il format di UJ Spring coincidere con le festività pasquali, restano appesi alle corde regionali il Comune di Terni e anche la Fondazione Carit sin da subito, quest’ultima, molto benevola nell’erogazione di fondi a sostegno della manifestazione.

L’assessorato regionale alla Cultura è alle prese in questi giorni con la costituzione degli uffici e dei dirigenti di area. Una fase di transizione che però rischia di compromettere l’organizzazione della kermesse ternana.I tempi stringono e la confusione sembra regnare sovrana:

“Siamo in attesa di capire gli sviluppi – spiega Cristiano Romano, responsabile delle pubbliche relazioni di UJ – se si dovesse mantenere il periodo pasquale è chiaro che si è già in ritardo sia per creare il cartellone che per quello che riguarda anche l’aspetto promozionale. Sul mantenimento della stessa formula si può discutere ma – conclude - la situazione deve sbloccarsi quanto meno entro questa settimana”.

Sulla stessa linea anche la Fondazione Carit che conferma la sua disponibilità e auspica tempi rapidi per una decisione. In base al calendario già annunciato dallo scorso anno, l’edizione 2020 di UJ Spring, la terza dopo l’avvio marchiato ‘anno zero’, dovrebbe svolgersi dal 9 al 13 aprile 2020.

Al termine della scorsa edizione il bilancio era stato piuttosto buono, sebbene non è mai stata nascosta la necessità di mettere in campo ulteriori sforzi soprattutto per attrarre maggiore pubblico pagante.

