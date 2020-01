Eventi

Perugia, il pittore Franco Venanti ha inaugurato il suo nuovo studio in via Bruschi (LE FOTO)

"Si fa prima a dire chi non c’è". Questa la battuta che ieri si scambiavano le persone su e giù per la scale di via Bruschi n.2 a Perugia dove il maestro Franco Venanti ha inaugurato martedì 14 gennaio un nuovo spazio espositivo, un angolo dove porre le sue opere a testimonianza della passione che a 90 anni (46 trascorsi con la moglie Zaira) conserva intatta e che vuole con straordinaria energia ...