E' di due feriti, trasportati dal 118 all'ospedale Santa Maria di Terni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 14 gennaio all'altezza dello svincolo della E45 del raccordo Terni-Orte.

Per cause che dovranno essere accertate dalla polizia stradale, un'auto si è schiantata sullo spartitraffico proprio a pochi metri dal bivio che immette sulla strada per Perugia.

L'urto è stato violento e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre le due persone ferite dalle lamiere.

Le loro condizioni, però, non sarebbero gravi.

Sul posto anche le ambulanze del 118 per il trasferimento dei feriti al pronto soccorso.