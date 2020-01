Sono 17 le telecamere del nuovo sistema di video sorveglianza che il Comune di Montefranco sta installando in tutte le vie di accesso al comune e agli incroci interni ai centri abitati, con particolare attenzione a quelli nelle zone in cui si sono verificati furti in modo sistematico. Ad annunciarlo è il sindaco, Rachele Taccalozzi, che ricorda anche come l’amministrazione comunale abbia beneficiato di un fondo da 50mila euro messo a disposizione, tramite bando, dal ministero dell’interno per la realizzazione di impianti di videosorveglianza destinati ai comuni italiani firmatari di "Patti per la sicurezza" stipulati con le prefetture competenti. Le telecamere terranno sotto controllo il territorio h24 con riprese che saranno monitorate in una saletta allestita in Comune. I dati saranno conservati e messi a disposizione delle forze dell'ordine in caso di necessità legate all'ordine e alla sicurezza pubblica. “Ci auguriamo – dichiara il sindaco Taccalozzi - che sia un deterrente per i malintenzionati e che aiuterà a prevenire atti vandalici, furti e comportamenti che compromettono il decoro urbano”.