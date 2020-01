La sede del Centro per l’impiego, oggi ‘Arpal’, sta diventando il caso del momento. Dopo l’annuncio del presidente della Provincia Giampiero Lattanzi di sospendere a fine gennaio il pagamento dei costi di affitto per gli uffici di via Annio, il Comune va avanti per la sua strada: è intenzionato a trasferire l’Arpal all'ex Centro multimediale, una decisione che ha stuzzicato le critiche del Pd, per bocca del consigliere regionale Fabio Paparelli. La polemica adesso si infiamma. “Per legge – ha spiegato Lattanzi – i costi dell’Arpal devono essere a carico dei Comuni e non della Provincia. Il nostro ente, come noto, è stato privato, dalla legge Delrio, di questa funzione con il personale e le deleghe passate alla Regione. E’ tempo che i Comuni e gli altri enti interessati facciano la loro parte”. La replica di Palazzo Spada non si è fatta attendere: “Non siamo mai stati con le mani in mano – puntualizza l’assessore al Patrimonio Orlando Masselli - . Già da settembre infatti ci sono state varie riunioni per disdire l’affitto e trasferire il centro in un’altra sede, visti i problemi legati al dissesto finanziario. La legge nazionale – precisa - dice chiaramente che spetta al Comune provvedere ai locali. Abbiamo atteso il cambio della giunta regionale. Proprio in questi giorni, ho sollecitato la Regione nelle persone degli assessori competenti, Agabiti e Fioroni, per avere una risposta alla nostra proposta di portare il centro per l’impiego nei locali sfitti di proprietà del Comune all’interno del centro multimediale, noi – conclude - non possiamo sobbarcarci ulteriori spese per affitti, quella sede costa al Comune 40mila euro all’anno. Può stare tranquillo il consigliere Paparelli – ribatte - se dovessero spuntare altre proposte, ben vengano”. Di fatto Paparelli ha duramente criticato l’ipotesi di spostare il centro: “La precedente giunta regionale aveva già individuato la nuova sede in via Saffi – afferma - un edificio di proprietà per la cui riqualificazione sta per partire la gara d’appalto, visto che erano stati stanziati 2,6 milioni di euro. Possibile – si domanda - che il Comune ignori questo investimento? Poiché sta per essere indetta la gara di appalto – spiega - sottoporre Arpal a due traslochi nel giro di poco più di un anno costerebbe molto di più”. Paparelli ritiene infine “priva di ogni cognizione di causa” la sola ipotesi di ricollocamento del servizio in un contesto, a suo dire, assolutamente inadeguato. Masselli però non la pensa affatto così: “I locali – torna a sottolineare - dobbiamo trovarli noi per legge e quelli del Cmm sono idonei, ci sono anche altri uffici della Regione e si può trovare pure ulteriore spazio qualora servisse. Inoltre – precisa – ci sono altri enti che devono partecipare alla spesa, a cominciare da tutti i Comuni dell’Ambito sociale. Per quanto ci riguarda - conclude – attendiamo la risposta della giunta regionale e poi valuteremo il da farsi”.