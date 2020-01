Grande successo, domenica 12 gennaio 2020, per i tre eventi sportivi programmati a Terni: il Mototrip, la Terni Half Marathon e la Coppa Italia di tennistavolo, che hanno visto arrivare in città oltre 2.000 solo di partecipanti provenienti da ogni parte di Italia.

L’unica nota stonata è arrivata dai residenti del centro cittadino che si sono trovati prigionieri per una mattinata intera, col transito delle auto completamente off limist.

“Capiamo che i tre eventi sportivi abbiano portato il tutto esaurito negli alberghi – spiega un residente al Corriere – ma a creare grossi problemi alla viabilità è stata soprattutto la maratona che ha interdetto il centro. Sarebbe stato opportuno, da chi di competenza, trovare una soluzione alla viabilità anziché tenere tutto bloccato per ore. Ci auguriamo che magari per i prossimi eventi che verranno organizzati, che vanno benissimo per la città e portano presenze, possa essere studiata una via di fuga per noi che viviamo al centro di Terni. Chiediamo soltanto questo e ben venga il tutto esaurito per il bene della città e di tutte le attività recettive”.

Per il resto nessun problema di ordine pubblico e partecipanti entusiasti, anche per il bel sole.