È di Terni l’azienda che progetterà e realizzerà il drone per il trasporto veloce del defibrillatore, previsto nel progetto From Sky To Heart, di cui è testimonial la vincitrice del Grande Fratello 2019, la ternana Martina Nasoni. (LEGGI)

Nei giorni scorsi è stato infatti sottoscritto il contratto tra il responsabile del progetto, Gino Venturi, e il presidente e ad di Siralab Robotics, Michele Feroli.

“L’azienda scelta - si legge in una nota - è un’eccellenza italiana nel settore della robotica, nata nel 2007 come spin off accademico dell’Università di Perugia”.

Siralab ha progettato e realizzato vari droni di interesse sia militare (ambito da cui nascono), sia civile (protezione civile, vigili del fuoco ecc).