Rapina in banca a Terni. La cassaforte resta chiusa e i banditi sono costretti a fuggire a mani vuote

Tentata rapina in banca nel corso del pomeriggio di venerdì 10 gennaio a Terni. Nel mirino la filiale di Intesa Sanpaolo, in via del Rivo. Due banditi a volto coperto hanno fatto irruzione nell'istituto di credito dove erano presenti alcuni clienti e impiegati. I rapinatori avevano un taglierino in mano con cui hanno minacciato i presenti. Ma le casseforti, che hanno un congegno di apertura a tempo, sono rimaste chiuse per alcuni minuti e così i banditi, stanchi di aspettare e nel timore che arrivasse la polizia, hanno preferito dileguarsi a piedi senza prendere neppure un centesimo. Le indagini sono condotte dagli uomini della squadra volante e della squadra mobile della Questura di Terni.