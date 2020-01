L’antica statua del Telamone è ritornata a Terni, al museo archeologico del Caos. E il Comune conta di tenerla ben oltre il prestito trimestrale che è stato concesso dal Museo archeologico di Perugia. Intanto il vicesindaco, Andrea Giuli, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto. “Non è stato facile riportare la statua a Terni dove - ricorda - era stata trovata nel lontano 1971 in una strada cittadina. Ma alla fine ci siamo riusciti”. La statua di origine romana è alta un metro e 90, pesa otto quintali ed è stata stimata per un valore di tre milioni di euro. E presto arriveranno da Perugia altri reperti che facevano parte della necropoli preromana scoperta durante i lavori di costruzione delle acciaierie in viale Brin.