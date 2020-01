Un uomo di 29 anni, di nazionalità macedone, è stato arrestato dalla Polizia, a Terni, per aver malmenato la compagna e poi per essersi scagliato contro gli agenti che lo avevano fermato.

E' successo nella serata di mercoledì 7 gennaio 2020.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, il 29enne avrebbe picchiato la compagna e poi le avrebbe strappato di mano il cellulare, uscendo di casa e portandoselo via.

La donna è riuscita comunque a dare l'allarme e una Volante si è messa alla ricerca del compagno, rintracciandolo poco dopo in un bar.

Di fronte ai poliziotti, il macedone ha negato tutto, ma gli agenti hanno ritrovato il cellulare della convivente proprio nello stesso bar.

Accompagnato in questura per ulteriori accertamenti, l’uomo ha dato in escandescenze, scagliandosi contro tre agenti che sono rimasti feriti.

A quel punto è scattato l'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, provvedimento convalidato nel rito direttissimo, dove è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il macedone ha precedenti penali per spaccio e furto e attualmente è disoccupato.