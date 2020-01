Un'eccellenza ternana sbarca in America con l'architetto Deborah Mariotti che è stata nominata finalista al Boy Award di New York, tra i giganti del design americano, ricevendo una menzione d'onore al gala che si è tenuto a New York, al Javits Center, per un progetto di interior design. La Mariotti ha progettato una piccola spa nel cortile di un complesso residenziale a Brooklyn. Un lavoro miticoloso rispettando piccoli spazi. “Essendo lo spazio lungo e stretto – spiega l'architetto – mi sono ispirata ai vagoni ferroviari di lusso del 1800 in cui piccoli espedienti li rendevano accoglienti senza farli sentire piccoli. La sequenza degli spazi è ispirata a quelle del carro, con un corridoio laterale e le cabine a sinistra. Ho usato materiali naturali: il sughero per i pavimenti, le piastrelle di ceramica blu sulle pareti delle docce. Il progetto includeva anche l'aggiunta di aromi nell'aria. Entrando si può sentire l'odore di eucalipto dall'ingresso e luci cambiano di intensità a seconda dell'ora del giorno”. Un grande progetto firmato dall'architetto ternano Deborah Mariotti che guarda al futuro con nuove idee nella progettazione.

