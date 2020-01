I gruppi consiliari di opposizione vogliono fare chiarezza sulle dichiarazioni rese in conferenza stampa giovedì dall'ex assessore della giunta Latini Sara Francescangeli.

I consiglieri comunali Comunardo Tobia, Valentina Pococacio, Luca Simonetti, Claudio Fiorelli e Federico Pasculli del Movimento 5 Stelle, Francesco Filipponi e Tiziana De Angelis del Partito Democratico, Paolo Angeletti di Terni Immagina, Alessandro Gentiletti di Senso Civico, hanno presentato al presidente del consiglio comunale di Terni una richiesta di convocazione urgente di un consiglio comunale straordinario. All’ordine del giorno “l’illustrazione da parte del sindaco delle ragioni politiche e tecnico amministrative del decreto del 30 dicembre 2019 che ha modificato la composizione della giunta; l’illustrazione da parte del sindaco della situazione della gestione del personale nel Comune di Terni e in particolare chiarimenti in ordine alle affermazioni dell’avvocato Sara Francescangeli, già assessore al personale, nella conferenza stampa del 02/01/2020 in relazione all’esistenza o meno di un presunto sistema premiale e sulle modalità di svolgimento dei concorsi; l’illustrazione da parte del sindaco e dell’assessore al bilancio delle spese eccessive che sono state riferite nella conferenza stampa del 02/01/2020 dall’avvocato Sara Francescangeli e situazione finanziaria effettiva del Comune di Terni; l’illustrazione da parte del segretario generale del Comune di Terni delle attività svolte nell’anno 2019 nella sua veste di responsabile anticorruzione e trasparenza ed eventuali segnalazioni alla Procura della Repubblica di Terni o anomalie riscontrate”.