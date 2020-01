Il Comune di Terni ha garantito loro la prima accoglienza, dopo il disastro. Ora, però, il tempo scade, a norma di legge, e saranno quindi costretti, da domani, a trovarsi una sistemazione alternativa.

Sono rimasti in cinque a non saper dove andare, dei dieci che erano in origine, i residenti di via degli Arroni che si sono visti dichiarare inagibile la propria abitazione dopo l’esplosione di sabato 29 diembre 2019 (LEGGI E VEDI IL VIDEO), causata da una fuga di gas sulla quale si stanno completando le indagini disposte dalla procura della Repubblica e condotte dalla polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, insieme alla Mobile.

Palazzo Spada ha garantito l’ospitalità in albergo ai primi dieci sabato e domenica notte, poi per l’ultimo dell’anno, con tutti gli hotel pieni per le prenotazioni precedentemente prese, sono stati utilizzati alcuni camerini con bagno del Centro multimediale, dove sono stati sistemati dei letti.

In questi ultimi tre giorni, invece, cinque dei dieci hanno trovato sistemazioni alternative, altri cinque invece sono stati ancora ospitati in un albergo cittadino tornato disponibile, il Class, dove pernotteranno ancora stanotte. Da domani, però, dovranno trovare un’alternativa.

Le cinque persone sono tre single, che erano in affitto, e una giovane coppia, viceversa proprietaria della casa inagibile.