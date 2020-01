di Giorgio Palenga

Sono pronti a ripartire. Lo faranno in questi giorni, ad inizio 2020, dopo aver già percorso 8.800 chilometri.

Stavolta se ne dovranno sobbarcare ben 25.500 per risalire tutta l’Africa e poi, passando per Grecia e Albania, rientrare in Italia, nella loro città, che è Terni.

Gianmaria Colangeli, 28 anni, nella vita gestisce un agriturismo (il Domus Umbria) che lavora prevalentemente in primavera estate. In questo periodo, quindi, è libero da impegni lavorativi e insieme alla fidanzata, Lucia Cossu, che di anni ne ha invece 21 e fa la modella, ha deciso di imbarcarsi nell’impresa di attraversare tutto il continento nero in sella alla sua motocicletta.

“L’idea è nata quando Lucia, tramite l’agenzia che cura i suoi interessi, ha avuto un’offerta di lavoro in Sud Africa”, racconta Gianmaria da Cape Agulhas, il punto più a sud dell’Africa, da dove ripartirà alla volta di Terni. Va detto che Lucia, come detto, è una ricercatissima modella, in passato anche “ombrellina” ufficiale del tema della Ktm nel Motomondiale.

“A metà ottobre - continua Colangeli - ho deciso così di spedire, via aerea, la mia moto, una Ktm 1290 Super Adventure R, in Sud Africa, proprio per andare a trovare Lucia e magari fare insieme a lei un giretto. Poi la cosa... si è evoluta”.

Il “giretto”, infatti, è diventato qualcosa di ben più impegativo, perché la coppia ternana, conclusi gli impegni di lavoro di lei, si è messa subito in viaggio ponendosi degli obiettivi... stradali oltremodo ambiziosi.

“Lo scorso 26 novembre siamo partiti da Cape Town - continua Gianmaria - e da pochi giorni abbiamo completato un magnifico tour in moto di 8.800 chilometri attraverso Sud Africa, Lesotho e Swaziland”.

La coppia è arrivata così a Cape Agulhas, l’estremità più meridionale del continente africano, considerato il punto che divide l’oceano Indiano dall’oceano Atlantico.

Ora, però, viene il bello.

“In questi primi giorni del 2020 ci rimetteremo in sella - prosegue il motociclista-viaggiatore - con l’obiettivo questa volta di percorrere i circa 25 mila chilometri che separano Cape Agulhas dalla nostra città, da Terni. Attraverseremo quindi in moto Terni via terra attraversando in circa settanta giorni ben 20 Paesi”.

Il conto è presto fatto: si tratta di Sudafrica, Lesotho, Swaziland, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Malawi, Zambia, Tanzania, Uguanda, Kenya, Ethiopia, Sudan, Israele, Giordania, Libano, Grecia, Albania, Italia. La tabella di marcia, ovviamente, è suscettibile di modifiche in base a eventuali problematiche che si potranno incontrare, per motivi meccanici e/o metereologici.

“La passione per la moto e per i viaggi - continuano Gianmaria - l’ho ereditata da mio padre, ovvero Paolo Colangeli, che purtroppo morì nel 2016 proprio in un incidente in moto. Personalmente, in sella alla motocicletta, sono stato già negli Stati Uniti, moltissime volte in nord Africa, come Tunisia, Marocco, Mauritania, Libia, ultimamente in Asia, in Thailandia, Laos, Vietnam, Cambogia, Indonesia”.

Prima ancora di concludere questa avventura, Colangeli ha già programmato la prossima.

“Una volta rientrato - rivela - a metà marzo partirò per lo Sri Lanka”

Ora, intanto, c’è da tornare a Terni: “Siamo carichi e anche emozionati. Documenteremo tutto il viaggio con foto, video e cortometraggi”. Passando per venti Paesi, ci sarà sicuramente tanto da mostrare e raccontare.