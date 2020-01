"Verremo incontro prima possibile, già nei prossimi giorni, ai cittadini che hanno necessità di informazioni e di presentare la propria documentazione”.

Dopo il caos che si è creato il 30 dicembre 2019, con le file agli uffici dell’Asm per le “cartelle pazze” recapitate per la Tari, (leggi) l’assessore comunale al bilancio, Orlando Masselli, spiega i motivi dell’invio e annuncia che il Comune di Terni si adopererà a favore di tutti quei cittadini che vogliono chiarire la loro posizione.

Con molta probabilità, infatti, verrà aperto uno sportello dedicato in più all’Urp, a quanto pare all’interno dell’ufficio di piazza San Francesco, più accessibile e facilmente raggiungibile.

Di fatto è stato un fine anno di arrabbiatura per molti cittadini che si sono visti recapitare a casa le cartelle sulla Tari riferita al 2014, rabbia non solo per le impreviste cifre da sborsare, ma anche perché in molti casi, si parla di decine di utenti, hanno ricevuto la richiesta di pagamento della tassa malgrado siano in regola.

Ma si sono pure verificati casi di cittadini segnalati come residenti in abitazioni nelle quali di fatto all’epoca non vivevano e neppure possedevano. Negli ultimi due giorni dell’anno gli uffici dell’Asm sono stati letteralmente assaltati da cittadini con le cartelle in mano. Code e lunghe file di ore, con qualcuno costretto dall’esasperazione a rinunciare e a tornarsene a casa senza ottenere risposte dal momento che era stato attrezzato un solo sportello per la situazione.

L’assessore Masselli però mette i classici puntini sulle ‘i’ e puntualizza: “Non è questione di ‘errore’ – rimarca - il Comune intanto si è dovuto adeguare alle disposizioni dell’Osl, l’organismo straordinario di liquidazione, per il periodo del 2014 dove figurano situazioni di morosità. Se non avessimo fatto questo atto si sarebbero persi quei soldi da recuperare per la via della prescrizione del 2014 fissata a fine dell’anno 2019”.

Dunque, per accelerare i tempi il Comune, pagando circa 40 mila euro, ha affidato il servizio alla società privata di riscossione Kibernetes. “E’ chiaro – sottolinea Masselli - che su oltre 9.000 famiglie raggiunte dalle cartelle è possibile che la società abbia avuto qualche disguido, ma – aggiunge - sarà impegno del Comune venire incontro nel modo più semplice possibile alle esigenze dei cittadini”.

