Terni, ultimo saluto ad Angelo Natali. L'ingegnere aveva 82 anni. I funerali nella chiesa di San Francesco

Cordoglio in città per la scomparsa di Angelo Natali. L'ingegnere ternano aveva 82 anni ed era malato da tempo. In tanti si sono ritrovati nella chiesa di San Francesco, a Terni, accanto ai familiari per tributargli l'ultimo saluto. Toccante il ricordo del padre che il figlio Marco ha affidato alle parole dei parroco che ha celebrato i funerali. Per anni l'ingegner Natali ha lavorato come libero professionista seguendo anche importanti progetti di opere pubbliche. Ma accanto all'attività di ingegnere, Natali ha insegnato a lungo nelle scuole superiori e, in particolare, all'Istituto tecnico industriale, dove è stato un importante punto di riferimento per intere generazioni di ternani. Lascia un grande vuoto.