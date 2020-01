Incendio via Arroni, stazionarie le condizioni dei due pazienti ricoverati a Terni

Sono stazionarie le condizioni dei due pazienti ricoverati all'ospedale di Terni da sabato scorso, a seguito dell'esplosione di una palazzina a Terni, in via degli Arroni. Entrambi sono sottoposti a medicazioni e terapia di supporto (di idratazione e antibiotica). Si tratta di un nigeriano di 40 anni, che ha riportato ustioni di primo e soprattutto di secondo grado diffuse al volto e agli arti e fratture multiple a seguito dello sbalzo causato dallo scoppio , e di un quarantacinquenne nato a Milano e residente a Terni, anche lui con ustioni diffuse di primo e secondo grado. Entrambi sono sotto terapia antibiotica per la prevenzione delle infezioni, ricoverati in condizioni stazionarie, uno nel reparto di Medicina Interna e l'altro in Medicina d'Urgenza. Un altro nigeriano è ricoverato al centro grandi ustioni Sant’Eugenio di Roma.