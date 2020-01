Celebrazione del Te Deum in cattedrale

Martedì 31 dicembre alle ore 17.30 nella Cattedrale di Terni il vescovo Giuseppe Piemontese presiederà la solenne celebrazione di ringraziamento di fine anno con il canto dell’antico inno del “Te Deum”. Alla celebrazione prenderanno parte le istituzioni cittadine e le autorità civili e militari.

“La celebrazione del “Te Deum” di fine anno è l’occasione per dire il nostro personale e comunitario grazie a Dio per l'anno appena trascorso e per i successi religiosi, civili e sociali conseguiti – ricorda il vescovo - e occasione di riflessione, per un anno, carico di preoccupazioni, ma arricchito da gioie, speranze e benedizioni del Signore. Invocheremo la benedizione di Dio e ci scambieremo auguri ed auspici per il futuro in unione con tutte le componenti della comunità cittadina”.

Mercoledì 1 gennaio 2020 alle ore 17.30 nella Cattedrale di Terni, nella solennità di Maria santissima madre di Dio, si terrà la celebrazione eucaristica con il canto finale del Veni Creator e il rinnovo dell’affidamento della città al Sacro Cuore di Gesù.

In occasione della giornata della pace del 1 gennaio, la Comunità di Sant'Egidio di Terni proclamerà il messaggio del Santo Padre "La pace come cammino di speranza, dialogo, riconciliazione e conversione ecologica" alle ore 19.00 nella piazzetta davanti la Chiesa di San Lorenzo, verranno anche ricordati tutti i paesi in guerra.