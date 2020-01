Sagrato della chiesa di San Pietro, pieno centro di Terni, ridotto a parcheggio. Un luogo sacro per definizione, lo spazio riservato all'accesso alla chiesa e alle sue cerimonie all'aperto, sfregiato ogni giorno dalla presenza di auto in sosta. Il Comune ha cercato di delimitare e proteggere lo spazio apponendo dei dissuasori. Ma, come si vede dalla foto, uno di questi dissuasori è stato divelto, aprendo dunque di nuovo lo spazio al parcheggio.

Fino a qualche anno fa il sagrato dell'antica chiesa di San Pietro era il parcheggio delle ambulanze dell'opera pia Pubblica assistenza, che proprio nell'immobile a fianco aveva la sua sede. I residenti, con diverse petizioni, avevano in più occasioni chiesto al Comune di trasferire la sede, proprio per evitare quella bruttura dei mezzi in sosta. Trasferita infine la sede della Pubblica assistenza, gli stessi residenti hanno deciso di utilizzare quello spazio per le proprie vetture, deturpando uno degli angoli più belli della Terni antica.