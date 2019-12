Sono stazionarie, nella loro gravità, le condizioni dei due feriti ricoverati all'ospedale di Terni a seguito dell'esplosione nella palazzina di via Arroni, nella zona di Santa Maria Maddalena, avvenuta nel pomeriggio di sabato 28 dicembre 2019. (LEGGI)

Una botta tremenda, causata probabilmente da una fuga di gas, che ha abbattuto il muro esterno di un'abitazione, danneggiandone in maniera più o meno grave almeno un'altra decina di appartamenti. (GUARDA IL VIDEO).

A quanto reso noto dall'ospedale Santa Maria, ad essere ricoverati a Terni sono un nigeriano di 40 anni, che ha riportato ustioni di primo e soprattutto di secondo grado diffuse al volto e agli arti e fratture multiple a seguito dello sbalzo causato dallo scoppio, e un quarantacinquenne nato a Milano, residente a Terni, anche lui con ustioni diffuse di primo e secondo grado.

Entrambi sono sotto terapia antibiotica per la prevenzione delle infezioni, ricoverati in condizioni stazionarie, uno nel reparto di Medicina Interna e l'altro in Medicina d'Urgenza.

Il terzo ferito, in condizioni ancora più serie, è stato ricoverato nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma.