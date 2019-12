Approda agli uffici della Commissione Europea a Bruxelles, la documentazione per ottenere il riconoscimento della certificazione Igp per il pampepato di Terni, la specialità numero uno della tradizione della città dell'acciaio in tema di specialità dolciarie, natalizie e non.

A Bruxelles è arrivata la documentazione presentata al Ministero delle Politiche Agricole dai produttori e dalle istituzioni ternane, che stanno lavorando al progetto da più di due anni.

“Ci è voluto un po’ di tempo per mettere a punto il disciplinare di produzione, da quando a luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in modo di riuscire a coprire la maggior parte dei produttori del territorio – spiega la presidente del gruppo produttori, Ivana Fernetti -. Ma adesso possiamo dire che abbiamo un disciplinare con tutti i crismi!. Non ci resta che attendere le prime risposte da parte degli uffici di Bruxelles, per richiedere la 'protezione nazionale transitoria', ovvero la certificazione IGP nazionale, per cominciare a commercializzare un prodotto certificato, mentre la documentazone farà tutti i passaggi necessari a Bruxelles per ottenere definitivamente l’utilizzo del marchio Igp a livello europeo e internazionale".

“Questo risultato è la dimostrazione che quando un territorio si muove unito verso un obiettivo, anche le mete più ambiziose si possono raggiungere a beneficio di tutti”, aggiunge il presidente della Camera di Commercio di Terni, Giuseppe Flamini.

Il prossimo appuntamento del 2020 per il pampepato di Terni, sarà la seconda edizione del festival “Terre di San Valentino” previsto dal 13 al 16 febbraio, nel quale verrà dato risalto a questo dolce tipico denominato il “Diamante delle Terre di San Valentino”.