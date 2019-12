Terni, pronto il bonus integrativo sul consumo d'acqua. In arrivo sgravi in bolletta per 2.700 persone

Sono 2.700 le utenze che usufruiranno del bonus integrativo idrico, le cui domande sono state vagliate e accolte dal Servizio idrico integrato di Terni. Il bonus in questione prevede un fondo integrativo a livello locale per aiutare le famiglie e gli utenti singoli inseriti in fasce di reddito basse e si associa al bonus sociale idrico, già attivo e previsto a livello nazionale. L'incentivo previsto è di circa 60 euro e considerando una famiglia tipo di 3 componenti, lo sgravio sul costo medio della bolletta andrà a favore di oltre 8 mila persone. “Il bonus integrativo idrico è un fatto molto importante, perché offre uno strumento concreto ai cittadini meno abbienti, è un esempio virtuoso per il settore idrico umbro e uno degli esempi positivi a livello nazionale”, afferma il presidente del Sii, Stefano Puliti.