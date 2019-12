Terni, assunzioni in vista all'ospedale. Sbloccati i concorsi. In servizio nei reparti 12 nuovi medici

Buone notizie per l’ospedale di Terni dove negli ultimi due mesi sono state portate avanti numerose procedure relative alle assunzioni del personale medico e del comparto e ai concorsi per i primariati vacanti. “Espletato con massima priorità, all’inizio di dicembre, il concorso per Anestesia - spiega il commissario straordinario Andrea Casciari - presto entreranno in servizio 12 anestesisti, di cui alcune unità già presenti che saranno stabilizzate passando a tempo indeterminato. Considerata la grave carenza a livello nazionale di questa figura professionale, l’ingresso di questi nuovi medici va visto come un traguardo decisivo per un ospedale che gestisce 24 ore su 24 tre terapie intensive e la partoanalgesia in ostetricia, oltre all’ambulatorio di preospedalizzazione giornaliero, la terapia del dolore settimanale e, naturalmente, tutte le sale operatorie. In tal senso finalmente potremo tornare a garantire una migliore attività chirurgica programmata, con benefici in termini di riduzione delle liste di attesa operatorie e aumento del fatturato”. Nel 2020 sono previste assunzioni anche in altri reparti.