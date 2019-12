Terni, pattuglie di polizia a piedi per le vie dello shopping di Natale contro i furti. Al via il piano del questore

A Terni pattuglie a piedi interforze per controllare le vie dello shopping in vista del Natale. E’ entrato in vigore, in questi ultimi giorni, il piano di sicurezza messo a punto dal questore, Roberto Massucci. Tre le pattuglie di polizia, carabinieri e polizia locale che sono impegnate lungo le strade cittadine per tenere alla larga i borseggiatori. Servizi di controllo mirati che vanno ad aggiungersi a quelli già predisposti in centro e in periferia anche con il coinvolgimento dei militari della guardia di finanza. Un’attività di prevenzione molto capillare che sta producendo i risultati sperati anche se, per avere un quadro più definito della situazione, sarà opportuno attendere ancora qualche giorno.