A distanza di sette anni dai fatti, un uomo è stato condannato a un anno di reclusione dal Tribunale di Terni per colpa del suo pitbull troppo aggressivo. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico, Massimo Zanetti. Una volta arrivato in piazza Ridolfi, durante i festeggiamenti per il Capodanno del 2013, il cane, condotto da un uomo di origini siciliane, che oggi ha 35 anni, residente a Castel Ritaldi (Perugia), prese a morsi due persone. In mezzo a quel caos, arrivò la polizia locale di Terni per riportare la calma e verbalizzare l'accaduto. Ma il cane azzannò anche un agente. Per questo alla fine il 35enne è finito a giudizio per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate e adesso è stato condannato in primo grado. La pena è stata sospesa.

Leggi anche Pitbull ucciso da un poliziotto