Terni, clandestino si nasconde sotto un camion per sfuggire alla polizia. Ha precedenti per spaccio di droga

A Terni, durante la notte tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre, una pattuglia della squadra volante della Questura ha rintracciato in via Fratelli Rosselli, a Borgo Bovio, un tunisino che, alla vista della polizia, si è nascosto sotto un camion parcheggiato nei pressi di un esercizio pubblico. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per vari reati molti dei quali in materia di stupefacenti, è stato accompagnato in Questura e, dopo la denuncia per violazione dell’ordine del questore di Bari, il clandestino è stato messo a disposizione dell’ufficio immigrazione per l’espulsione dal territorio nazionale. Proprio in questi giorni di festività natalizie la polizia ha intensificato i controlli su tutto il territorio cittadino.