A Orvieto la giunta ha individuato la Fondazione Umbria Jazz, di cui il Comune è socio, come coordinatore unico degli eventi programmati fino al 2 gennaio del 2020 al teatro Mancinelli. Nella fase di transizione della gestione del Mancinelli, dopo la revoca della concessione della sua gestione all’associazione TeMa, l’esecutivo ha ritenuto necessario e urgente continuare a onorare gli impegni presi dalla stessa associazione con soggetti pubblici e privati e soprattutto di dover salvaguardare la buona riuscita della 27esima edizione di Umbria Jazz Winter, evento di caratura internazionale e di notevole rilevanza dal punto di vista culturale e turistico per la città. La Fondazione Umbria Jazz ha dato la propria disponibilità a farsi carico degli oneri tecnici, organizzativi, promozionali e informativi relativi a tutti gli eventi in calendario al Mancinelli fino al 2 gennaio.