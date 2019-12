Terni in onda su Raiuno con Easy Driver, Piediluco e la cascata delle Marmore in primo piano

Easy Driver, il programma di Raiuno dedicato ai motori, ha fatto tappa a Terni venerdì 20 dicembre. Dopo un tour tra Piediluco e la cascata delle Marmore, la troupe televisiva è arrivata a palazzo Spada, sede del Comune. A fare gli onori di casa il vicesindaco Andrea Giuli, l'assessore Sara Francescangeli e il consigliere e critico d'arte Paolo Cicchini. La puntata dedicata a Terni sarà messa in onda il prossimo 11 gennaio. Easy Driver è un documentario prodotto dalla Rai, in onda dal 2000 su Raiuno e dedicato al mondo dei motori, in particolare al settore automobilistico. Il programma segue lo storico format in cui, nel raccontare le novità legate alle quattro ruote, dà forte attenzione al territorio nazionale, con le sue eccellenze culturali, folkloristiche e gastronomiche. L'attuale edizione del programma è condotta da Margherita Adamo e dall'ex campione di Formula uno, Nicola Larini.