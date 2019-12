Terni, Fabiola diventa mamma nonostante una grave malattia del sangue: "La gioia più grande della mia vita"

A Terni Fabiola Renzi ha coronato il sogno di diventare mamma nonostante una grave malattia che la affligge da anni. Si tratta di una piastrinopenia autoimmune, patologia caratterizzata dalla drastica riduzione del numero di piastrine che, come è noto, hanno una funzione determinante nella coagulazione del sangue. Quando ha saputo di essere rimasta incinta i medici l’hanno messa in guardia sul rischio di emorragie. E c’è chi l’ha consigliata di rivolgersi a centri specializzati presenti in altre regioni. “Ma io - racconta - non ho voluto perché ho sempre avuto piena fiducia nei medici del Santa Maria”. Una fiducia ripagata dai medici e dalle ostetriche che l’hanno seguita durante i mesi di gravidanza e poi durante il parto naturale che è riuscito alla perfezione. Fabiola ha dato alla luce una bellissima bimba. “Per me e per il mio compagno Tonino - conclude - è la gioia più grande della vita”.