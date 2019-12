Traffico ferroviario e stradale in tilt a Marmore, frazione di Terni, dove un'anziana è caduta lungo i binari della ferrovia per Rieti e L'Aquila. E' ancora da accertare il motivo per cui la donna di 91 anni, ospite di una vicina casa di riposo, si trovasse in quel posto nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre. Pare che sia stata urtata leggermente dal treno o sia caduta a seguito dello spostamento d'aria causato dal passaggio del convoglio. L'anziana è stata ricoverata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia ferroviaria e i carabinieri di Terni insieme al 118 e ai vigili del fuoco.