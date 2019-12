Controlli a raffica, la mattina di giovedì 19 dicembre 2019, da parte della Polizia, e delle altre forze dell'ordine, a Terni e in provincia.

Il servizio di prevenzione e di repressione dei reati è stato svolto su indicazione del nuovo questore, Roberto Massucci, insediatosi nei giorni scorsi.

Ad essere passata al setaccio è stata la zona prospicente l'istituto tecnico e tecnologico Allievi Sangallo, in via Battisti (GUARDA IL VIDEO), e successivamente la stazione ferroviaria di piazza Dante.

Grazie anche all'indispensabile aiuto del cane antidroga Faye, sono stati trovati frammenti hashish nell'aiuola vicina all'istituto scolastico. dieci petardi di genere proibito per minori in uno scooter, per i quali si sta accertando luogo di acquisto.

Nei controlli alla stazione, invece, è stato fermato un cittadino nigeriano richiedente asilo che teneva nascosti nei calzini bem 4.000 euro in contanti. Sono in corso accertamenti per verificare se si tratti di provento di attività illecita.