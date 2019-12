Cascata delle Marmore, i nuovi orari per il 2020

La giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore al turismo e alla cultura Andrea Giuli, ha approvato tre delibere in tema di valorizzazione del territorio.

La prima riguarda il nuovo orario di apertura della cascata delle Marmore per il 2020. Il nuovo orario è stato concertato con gli operatori commerciali dell’area e con i sindacati, cercando di recepire tutte le istanze.

Il monte ore complessivo di apertura sarà di 1287 ore annue, escluse le aperture straordinarie, identico a quello dello scorso anno.

La novità più rilevante è lo spostamento di alcune ore di apertura notturna fuori stagione, valutate troppo costose rispetto al flusso di presenze, per accorparle nei periodi di punta e cercare di dare una continuità di apertura diurna durante l’anno, per agevolare i flussi di visitatori e anche i lavoratori nei turni.

E’ stato poi approvato il piano gestionale delle entrate e delle uscite della cascata delle Marmore per il 2020, nel quale si evidenzia un incasso stimato lordo superiore ai 3 milioni di euro, circa un milione e mezzo di euro di uscite per manutenzioni e spese varie e un incasso netto per il Comune di circa un milione e 200mila euro.

Con un’altra delibera la giunta ha dato poi il via libera per la sottoscrizione dell’accordo per la valorizzazione e la gestione integrata dell’area archeologica di Carsulae e del centro visita e documentazione Umberto Ciotti. Si tratta di un accordo-quadro generale tra il Polo Museale Regionale e il Comune per il rilancio delle attività culturali e turistico nel sito, la conoscenza, la fruizione e la valorizzazione dell’area archeologica e lo sviluppo di un percorso turistico-culturale integrato. Comprende gli orari di apertura, gli impegni reciproci del Polo e del Comune e prevede anche una modalità di biglietto unico integrato tra la Cascata, Carsulae e altri luoghi della cultura che insistono nel territorio del ternano.

Tramite l’accordo quadro viene infine istituito un tavolo tecnico di lavoro tra Polo Museale e Comune di Terni.