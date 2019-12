Visioninmusica celebra il tradizionale appuntamento musicale a pochi giorni dalle festività natalizie con un concerto dedicato alla figura di Federico Fellini, alla vigilia, inoltre, di un importante anniversario che cadrà nel 2020: i cento anni che intercorrono dalla nascita del regista riminese. Il concerto si terrà sabato 21 dicembre alle ore 17 e ore 21

presso la chiesa di San Francesco a Terni. Il concerto verrà eseguito dalla filarmonica Gioacchino Rossini, Federico Mondelci, direttore e sassofonista.

Musica e immagini costituiscono la cifra stilistica di Visioninmusica ed è difficile immaginare migliori interpreti di Federico Fellini e Nino Rota. Una suite sinfonica con i brani più celebri delle colonne sonore dei film felliniani, sapientemente arrangiati da Roberto Granata, viene affiancata a un programma rossiniano: le ouverture da Il signor Bruschino, La Cenerentola e Il Barbiere di Siviglia. L’accostamento non deve stupire, se si pensa al ruolo emblematico che, nel loro campo, entrambi i musicisti hanno rivestito: Rossini nella storia del teatro musicale e Rota nella storia della musica da film. Due figure dominanti, che sono state entrambe un imprescindibile riferimento per le generazioni di compositori a loro contemporanei e posteriori. Seguendo dunque un parallelismo non audace, così come è inconfutabile l’eredità rossiniana presso tutti i compositori di teatro d’opera almeno fino a Verdi, così è innegabile l’impatto e la successiva influenza che la musica di Nino Rota ha avuto sugli autori di colonne sonore che lo hanno seguito. Del resto, Fellini-Rota costituisce uno di quei magici connubi – quasi inscindibili – tra regista e compositore che hanno segnato la storia del cinema: come Sergio Leone ed Ennio Morricone, Steven Spielberg e John Williams, Alfred Hitchcock e Bernard Herrmann, Peter Greenway e Michael Nyman, per citare altri grandi binomi.

Fellini e Rota hanno collaborato alla realizzazione di ben sedici pellicole, alcune delle quali incarnano splendidamente la sintesi di musica e immagine (I vitelloni, La strada, La dolce vita, 8 ½, Amarcord). Come rilevato da Giordano Montecchi, nonostante il ruolo del regista sia creduto essere prevalente rispetto a quello del compositore, in realtà nel caso di Fellini e Rota la questione si complica, poiché nei film di Fellini la musica riveste un proprio ruolo narrativo e psicologico, che talvolta soppianta addirittura i dialoghi, tanto da poter esser considerata “musica-personaggio”.