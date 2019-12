Difesa aerea, in volo con gli Eurofighter dell'Aeronautica

Grosseto, 18 dic. (askanews) - "Askanews vi porta a bordo di un Eurofighter Typhoon dell'Aeronautica militare italiana. Grazie all'Arma azzurra abbiamo avuto la possibilità di partecipare a una missione che era già programmata per l'addestramento dei piloti". Una giornata come tante in Italia; una tranquilla quotidianità che rischia di essere turbata da un evento inatteso. Un velivolo non ...