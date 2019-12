Un 38enne residente nel Veronese aveva denunciato la madre - una sessantenne che vive ad Attigliano - per diffamazione aggravata dall’utilizzo dei social network.

Ad un primo decreto penale (multa di 660 euro) il suo legale – l’avvocato Maurizio Reccia di Roma – si è opposto di fronte allo stesso tribunale di Terni che si era pronunciato, ed ora il procedimento è in corso di fronte al giudice monocratico.

Nell’opporsi alla condanna, il legale della sessantenne ha rimarcato non solo il suo costante impegno e le cure amorevoli per farlo crescere nel migliore dei modi, ma anche l’atteggiamento di astio e la profonda avversione del figlio nei confronti della potestà genitoriale e, dulcis in fundo, la partecipazione della donna nel 2002 a ‘C’è posta per te’ – celebre trasmissione di Maria Di Filippi – in cui aveva tentato di fare pace con il ragazzo, senza tuttavia riuscirci. Episodio che ha portato lo stesso avvocato Reccia a citare la De Filippi come testimone della difesa.

Il motivo della denuncia del figlio era stato il contenuto in un post pubblicato dalla donna su Facebook l’8 marzo del 2018.

“Da bambino è stato un ladro, ha rubato alla Standa, girava con i coltelli e taglierini nello zaino, rubava dai tavoli dei ristoranti all’aperto pane e grissini perché voleva farlo. In quinta elementare non sapeva quale era la capitale d’Italia, è stato bocciato in terza elementare ed era un ignorante. Non sapeva nemmeno utilizzare il Commodore 64, una consol di giochi per i bambini [...]. Lui è l’esempio dell’ignoranza di chi va al Governo. Ha solo leccato da qualche parte e si è arricchito comprandosi ville a Malta e altre con i soldi degli italiani... vergognati e mi vergogno di avere un figlio così...”.