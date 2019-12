Natale, a Terni la gara più golosa del mondo. Una giuria di esperti sceglierà il miglior pampepato

A Terni non è Natale senza pampepato e i pampepati più buoni sono quelli che parteciperanno al campionato del Met, lo storico locale di piazza Tacito. Il 6 gennaio la gara, con una giuria qualificata di esperti, designerà il miglior pampepato di Terni e dunque del mondo. Si può partecipare come "pampepatari" singoli, come famiglia oppure come gruppo di amici. I dolci tipici ternani che intendono partecipare alla gara devono essere consegnati al Met Bistrot entro il 5 gennaio, in numero di due per ogni concorrente. Come negli ultimi anni ci sarà una sorta di girone eliminatorio tra i pampepati a Marmore dove si svolgerà una gara che darà il pass per la finalissima di Terni.