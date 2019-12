Suv contro una Panda: ecco chi era l'uomo di Todi morto nell'incidente sulla E45 tra San Gemini e Terni

Si chiamava Costantino Trastulli l'uomo di 87 anni, morto sul colpo nell’incidente sulla E45 accaduto nella serata di lunedì 16 dicembre. Il pensionato era nato a Todi, ma da anni abitava a Terni. La sua Panda è stata tamponata da un suv Discovery Land Rover, condotto da un altro uomo, nei pressi dello svincolo per San Gemini nord. Entrambi i veicoli procedevano in direzione Terni, lungo la corsia sud che è rimasta chiusa al traffico per alcune ore con conseguenti code e disagi alla circolazione. Sul posto, per gli interventi di rito, i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale con il comandante provinciale Catia Grenga. La dinamica dell'incidente stradale è ancora in corso di accertamento.