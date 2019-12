Terni, si è insediato il nuovo questore

Si è insediato lunedì il nuovo questore della provincia di Terni, il dottor Roberto Massucci, che succede al dottor Antonino Messineo trasferito a dirigere la Questura di Vicenza.

Una mattinata densa di impegni per il questore Massucci, che è stato accolto al suo arrivo in via Antiochia dal Vice Questore Vicario, il dottor Luca Sarcoli, e dopo aver passato in rassegna il picchetto schierato, si è soffermato in un momento di raccoglimento davanti al monumento ai caduti della Polizia di Stato.

Foto di rito davanti all’ingresso della sede della Polizia di Stato ternana e poi l’incontro con i funzionari e i dirigenti della questura, per poi effettuare un giro negli uffici per salutare il personale.

Di seguito, l’incontro con le organizzazioni sindacali, all’insegna della collaborazione per un lavoro proficuo nel rispetto reciproco. Principi ribaditi anche nell’incontro con la stampa locale, ritenuta dal questore Massucci un interlocutore privilegiato nel rendere un servizio ai cittadini per migliorare la loro percezione della sicurezza.

“Il tessuto sociale della città di Terni è sano”, ha detto il questore Massucci ai giornalisti, “e la questura è un luogo aperto, disponibile a dialogare con semplicità e naturalezza, in un clima di gentilezza istituzionale; una stretta collaborazione con un’unica mission: la sicurezza dei cittadini”.

Il questore si è poi spostato al Palazzo del Governo per l’incontro istituzionale con il Prefetto della provincia di Terni, Emilio Dario Sensi.