Dalla mattina di sabato 14 dicembre 2019 un guasto ha tolto la luce alle loro abitazioni, quindi hanno vissuto senza energia elettrica, con tutto quello che ne consegue, per almeno 48 ore.

Cinque famiglie che vivono in una palazzina dell’Ater in via della Mola, a Castel di Lago, una frazione di Arrone, in provincia di Terni, da quel momento sono senza energia elettrica.

“E’ venuto un elettricista dell’Ater domenica pomeriggio (il 15 ndr) - racconta un’inquilina - e ci ha detto che lunedì (il 16 ndr), se non piove, faranno un allaccio volante, perché il danno è serio. In ogni caso saremo stati senza energia elettrica per 48 ore, e in questi cinque appartamenti ci sono anche persone disabili”.

Pare che per riparare in via risolutiva l’impianto occorrerà qualche giorno, proprio perché non si tratta di un inconveniente di poco conto.

Comunque sia, pioggia o bel tempo, occorrerà che sin da oggi l’Ater trovi una soluzione. In tempo reale.