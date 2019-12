Insieme allo spaccio e ai furti in abitazione rappresenta uno di quei reati che continuano a mantenere costante, o addirittura a crescere, il numero dei casi. Anche in un territorio, come quello della provincia di Terni, in cui i dati certificano un calo netto di tutte le altre azioni criminose, secondo le cifre rese pubbliche da polizia e carabinieri (LEGGI).

Si tratta delle truffe agli anziani, sicuramente uno dei reati più odiosi la cui incidenza va anche al di là del numero effettivo di denunce presentate, visto che sono molti i casi in cui le vittime preferiscono non denunciare. Per vergogna o per non sentirsi giudicati.

Storie che sono all’ordine del giorno per chi lavora nel volontariato con la terza età, come l’associazione ternana Auser, la cui finalità è quella, per l’appunto, di aiutare un “invecchiamento attivo” dei nostri genitori e nonni.

Oltretutto questo periodo, con le festività alle porte, è particolarmente a rischio truffe, con i soldi che girano più del solito ed i malintenzionati pronti a prendere di mira soprattutto le persone più deboli e sole. Proprio la solitudine e spesso il desiderio di rapporti sociali sempre più rari per questa fascia di età rappresenta uno dei fattori di pericolo più elevato perché rende più facile l’azione dei truffatori.

L’Auser può fornire decine di esempi grazie alle segnalazioni raccolte tramite il servizio Filo d’Argento, un numero verde (800 99 5988) al quale potersi rivolgere in caso di aiuto, sostegno e protezione.

“Spesso molti anziani ci contattano soltanto per scambiare qualche parola – spiega il presidente dell’Auser di Terni, Alessandro Rossi –. In caso di raggiri c’è difficoltà e anche reticenza a parlare perché spesso le vittime si vergognano, pensano di venire considerati degli ingenui e questo comporta che, nella maggior parte dei casi, non denuncino".

