L’amarezza di ritrovarsi la casa svaligiata dai ladri, di dover fare i conti non solo con gli ammanchi ma pure con i danni.

Sta capitando, purtroppo, a molti ternani e giovedì 12 dicembre 2019 è accaduto a due famiglie che vivono nella palazzina al civico 234 di via Gabelletta, nella zona nord di Terni.

I ladri sono entrati in azione intorno alle ore 20. Dapprima si sarebbero introdotti in un giardino privato posto sul retro dell'edificio, poi - da lì - si sono arrampicati sulle ringhiere dei balconi, fino a raggiungere le due abitazioni, poste entrambe al secondo piano. Nelle case ci sono entrati forzando gli infissi: un gioco da ragazzi per malviventi esperti.

Una volta dentro hanno - in un caso, dove risiede una giovane - portato via preziosi, anelli, ciondoli, collane e altri oggetti di valore. Nell'altro - il secondo appartamento, dove vive un uomo - si sono concentrati su alcuni orologi di particolare valore, peraltro selezionandoli fra i diversi presenti in casa, con un bottino che in questo caso si aggira intorno ai 20 mila euro.

Ad accorgersi dell'accaduto è stata la proprietaria della prima casa, che ha poi avvertito il vicino. Quest'ultimo, giunto sul posto, non è riuscito inizialmente ad aprire la porta d'ingresso, bloccata dall'interno (è un altro dei metodi che i malviventi usano per agevolarsi la fuga).

Poi quando è riuscito ad accedere, si è trovato di fronte il classico caos lasciato dai ladri. Che hanno rovistato ovunque ma sarebbero fuggiti di corsa, forse disturbati da un altro inquilino. Le indagini sull'accaduto sono condotte dai carabinieri di Terni che hanno anche individuato le impronte lasciate dalla banda nel salire dal piano terra alle due abitazioni violate.