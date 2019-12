"Correte, una signora anziana è caduta in casa ed è rimasta immobilizzata. Non riesce a raggiungere la porta per aprire né a muoversi".

Questa la richiesta di soccorso arrivata la sera di sabato 14 dicembre 2019 ai vigili del fuoco di Terni, che hanno immediatamente allertato il 118 e sono corsi sul posto.

La segnalazione arrivava - così diceva l'anonimo che ha chiamato - da via Lanzi, centralissima via che, la sera, specie nel weekend, diventa uno dei punti di ritrovo della movida cittadina.

I vigili del fuoco hanno così inviato sul posto due mezzi, è arrivata in contemporanea l'ambulanza e, subito dopo, anche una Volante.

Peccato che si trattasse di un falso allarme, una "bufala" che ha causato l'uscita indebita di mezzi di soccorso. Il che costituisce un reato, quello di procurato allarme.

Visto che in via Lanzi non c'era nessuna anziana signora in difficoltà, fortunatamente, i soccorritori sono rientrati nelle rispettive centrali, ma è stata avviata un'indagine per risalire all'autore della bravata che, se ha chiamato da un cellulare, sarà facilmente rintracciabile.

E sarà messo di fronte alle proprie responsabilità, così come prevede il codice penale.