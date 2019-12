La storia di Terni attraverso la top ten delle imprese.

Dieci le aziende che si sono distinte: cinque ultracentenarie e storiche, cinque tra quelle più giovani ed innovative.

A ricevere il riconoscimento dalle mani del presidente Stefano Lupi, nella sede della Confcommercio Terni, la mattina di sabato 14 dicembre 2019, sono state le aziende storiche: trattoria la Mora, dal 1906 Piccioni, pasticceria Pazzaglia, Organtini 1896, bar gelateria F.F. di Franca Venturini.

Per quanto riguarda le imprese distintesi per l'innovatività nei loro settori: Luca Quintili, Holy Food, officina del papillon-Banderari, macelleria Pucci e Alessandro Deflorio. Queste attività commerciali hanno fatto crescere la propria attività commerciale coniugando tradizione e innovazione, rispondendo ai mutati costumi della società contemponea e ai bisogni della popolazione.

Alcune delle aziende storiche premiate raccontano la Terni della metà dell'Ottocento, come ad esempio la pasticceria Pazzaglia. Spartaco Pazzaglia, ternano da generazioni, ma anche figlio d'arte in quanto sia il nonno paterno che suo padre possedevano, nella metà dell'Ottocento, due piccole pasticcerie al centro della città. Fu nel 1913 che aprì a corso Tacito, all'epoca designata come la “strada noa”, il caffè-pasticceria-sala da thè.

Anche la trattoria La Mora, nata nel 1904, vanta il fatto che a mangiare in quel locale andavano spesso gli architetti Ridolfi e Frankl, i due che negli anni Sessanta misero a punto il piano regolatore di Terni.

Altra attività nata a fine 800 la gelateria di Franca Venturini, ora nota come “Gelateria di Poscargano”.

Anche la famiglia Organtini dal 1896 ad oggi ha tramandato, di generazione in generazione, l'attività nel settore della distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di bevande, vini ed alimenti.

Spostandosi in centro chi non conosce la cappelleria Piccioni. Un racconto di oltre 100 anni iniziato nel settembre del 1906 con il bisnonno Luigi Piccioni, fondatore dell'omonima cappelleria in corso Vittorio Emanuele attuale corso Vecchio.

Nella piccola attività lavoravano in tre: Luigi, sua moglie e un operaio. Luigi si specializzò dal famoso Albertini a Roma in via della Scrofa.