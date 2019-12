“L’edificio è pericolante, temiamo problemi per l’incolumità, abbiamo segnalato più volte ma nessuno è in grado di intervenire”. E’ lo sfogo di una famiglia residente in Zona Fiori.

Nel quartiere, spiegano, si trova un edificio in abbandono ormai da diversi anni, con il rischio di possibili crolli. Il maltempo e il vento forte di questi giorni hanno aggravato la situazione di pericolo.

Alcuni residenti hanno più volte sollecitato il Comune di Terni, di recente la Polizia locale ha anche effettuato un sopralluogo.

“Abbiamo fatto un esposto all’ufficio comunale competente segnalando la pericolosità della situazione anche perché in questo quartiere ci sono molti anziani e bambini che spesso giocano nei paraggi di questa casa – precisano – lì si trovano anche materiali da costruzione lasciati senza controllo tra cui lamiere e tubi, eppure al momento nessuno provvede. Tra l’altro sembra che il proprietario sia irreperibile, per cui dobbiamo aspettare che succeda un incidente e che qualcuno si ferisca per riuscire ad avere un briciolo di attenzione da parte di chi deve tutelare la sicurezza dei cittadini".