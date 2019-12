A Terni vola via il tetto di un fienile: strada bloccata e disagi per i residenti. Vigili del fuoco al lavoro

A Terni i vigili del fuoco, nella tarda serata di venerdì 13 dicembre, sono intervenuti in strada di San Giacomo dove il tetto di un fienile, sradicato dalle forti raffiche di vento, è piombato sulla carreggiata, isolando le abitazioni della zona. La strada è stata transennata per consentire l'intervento di messa in sicurezza e non sono mancati i disagi per i residenti. Sul posto anche la polizia locale. I vigili del fuoco hanno avuto a che fare anche con l'incendio di un deposito di camper a Molenano di Stroncone. Alcuni mezzi sono rimasti danneggiati. All'interno erano presenti anche delle bombole di Gpl.