Ancora furti a Narni. Carrozzeria presa d'assalto dai ladri, rubate gomme e un'auto. Indagano i carabinieri

Ancora furti a Narni. L'ultimo in ordine di tempo è accaduto in una carrozzeria di Berardozzo, vicino al centro storico, dove alcuni malviventi si sono introdotti dal cancello secondario per rubare un'Alfa 159 usata, già pronta alla vendita, e diversi treni di gomme. Il valore stimato del bottino è di oltre 6 mila euro più il mancato guadagno per la vendita dell'auto e delle gomme da parte della storica attività narnese, presente in città dal 1950. E' stata sporta denuncia ai carabinieri della stazione di Narni che stanno già indagando sul caso. In sei anni l'imprenditore ha subìto tre furti nella sua attività in via Flaminia ternana.